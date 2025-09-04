三吉彩花、私服に人気キャラクター身に着け「大阪を歩きたい」 きょうの私服はデニムにキャミソールの涼しげコーデ
俳優でモデルの三吉彩花が4日、『POP MART 大阪なんば店 オープニングセレモニー』に出席し、きょうの私服について明かした。
【写真】カワイイ！ラブブを見つめる三吉彩花
ラブブをはじめとするさまざまなキャラクターなどを手掛けるアートトイブランド「POP MART」は9月6日、日本最大級となる大阪なんば店をオープンする。三吉は「今こうして先がけて、店内にいられているだけでもすごく光栄な気持ち」と笑顔を見せた。
ジャケットにパンツのセットアップ姿で、胸のポケットに収まった同社のキャラクター「SKULLPANDA（スカルパンダ）」を連れて登場した三吉。「スカルパンダと一緒に出かけたいところは？」という質問に「きょう、このお仕事が終わったら、私服に着替えて、そのまま私服につけて大阪を歩き回りたい」と答えた。
続けて、きょうの私服について聞かれると「東京もすごく暑いんですけど、想像以上に大阪が暑くて。なのでラフなデニムにキャミソールという涼しげな服装で来ました」と明かした。
セレモニーでは、「ラブブ」や「SKULLPANDA（スカルパンダ）」の人形がランダムで入った商品を開封する企画などが行われた。三吉は、狙っていたラブブの人形が当たりご満悦。またスカルパンダの人形もそのかわいらしさに思わず顔をしかめるなど表情豊かに、キャラクターたちと触れ合っていた。
「POP MART」は、ラブブが登場する「THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）」に加え、 「MOLLY（モリー）」「DIMOO（ディムー）」「SKULLPANDA（スカルパンダ）」「HIRONO（ヒロノ）」「CRYBABY（クライベイビー）」などのキャラクターを手掛け、IPの育成・運営、デザイナートイの企画・販売、テーマパークや体験型イベントなどを展開するブランド・企業。90以上の国と地域で、550以上の店舗、2500台以上のROBO SHOP（自動販売機）を展開している。
日本では、2022年に1号店となる原宿本店をオープンして以降、現在10の直営店と18か所で「ROBO SHOP」を展開しており、大阪なんば店は、日本最大の売り場面積となる関西初の路面店になる。
