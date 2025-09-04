モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優（26）が3日、Instagramのストーリーズを更新。母親の京子さんと夫でタレントの大倉士門（33）との“顔出し”3ショットを披露した。

【映像】 「姉妹かと思いました」みちょぱと54歳母の2ショット（複数カット）

みちょぱはこれまでもSNSで、結婚式でのベールダウンの様子や、映画館での2ショットなど、親子仲むつまじい姿を披露してきた。2025年3月に更新したXでは、京子さんの54歳の誕生日を祝福する様子をアップし、バースデープレートを囲んだ親子ショットや大倉も含めた家族ショットを披露。「姉妹かと思いました」「お母さん可愛い！めっちゃ若い」などと話題になっていた。

54歳・母&夫・大倉士門との“顔出し”3ショットを公開

9月3日にはInstagramのストーリーズを更新し、山梨県でぶどう狩りを楽しんだことを明かし、母親と大倉と3人で写るショットを披露。「山梨へぶどう狩り。出発前色々あったけど…一緒に行けてよかった。楽しかったー」と、コメントしている。（『ABEMA NEWS』より）