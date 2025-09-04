ケンタッキー「オリジナルチキン」をお得に楽しみたい人必見！1週間限定でお得なバーレル出てる...。《9日まで》

ケンタッキーフライドチキンは、2025年9月3日から9日までの期間、全国の店舗で「カーネルズデー9ピースバーレル」を販売しています（一部店舗を除く）。

サイドメニューもお得に

2025年は、KFC創業者のカーネル・サンダースの生誕から135周年という節目の年。それに合わせて、通常価格（単品積上げ価格）から500円もお得になる「カーネルズデー9ピースバーレル」を1週間限定で販売中です。

「カーネルズデー9ピースバーレル」には、定番人気の「オリジナルチキン」がたっぷり9ピース入っています。

価格は2290円です。

また、「カーネルズデー9ピースバーレル」を購入すると、「おもちカスタードの月見パイ」「ポテト」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー」のサイドメニューを最大210円お得に購入できます。

お得に「オリジナルチキン」をたっぷり楽しみたい人は、今回のキャンペーンを見逃さないで。

※価格はすべて税込です。

