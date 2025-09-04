「ガーナ」「クランキー」の無料きた！セブンが今週も《1個買うと1個もらえる》を追加したよ。（9月4日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年9月4日から10日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

ブルガリアヨーグルトも無料

1つめの対象商品は、ロッテ「ガーナ」の「ミルクチョコレート」「ブラック」「ホワイト」。

いずれか1個を購入すると、「ガーナ スリムパック」「クランキー スリムパック」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「プロビオヨーグルト R-1ドリンク」、「プロビオヨーグルト R-1ドリンク 低糖低カロリー」、「プロビオヨーグルト R-1ドリンク TheGOLD」「プロビオヨーグルト R-1 TheGOLD 低糖低カロリー」です。

いずれか1本を購入すると、「プロビオヨーグルト LG21」「プロビオヨーグルト LG21ドリンク」「ブルガリアヨーグルト 低糖」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも9月11日から24日まで。

小腹を満たすお菓子や健康を気遣うヨーグルトなどをお得にゲットするチャンスです。

