赤間四季(#Mooove!)写真集「知っていること、知らないこと。」書影。画像はすべてヤングジャンプ公式サイト「YJ PHOTO BOOK」のページ（https://youngjump.jp/yj_photobook/）より

集英社は9月4日「週刊ヤングジャンプ」のWebサイトにて、アイドルグループ#Mooove!の赤間四季さんと、2024年「制コレ24」準グランプリの仙北谷ハンナさんによるデジタル写真集の配信を開始した。価格は各1,100円。

本写真集はヤングジャンプ本誌グラビアのアザーカット集。「知っていること、知らないこと。」では普段はキュートさ全開の赤間さんが、ちょっぴり大人な一面をのぞかせる。「咲き乱れっ！」ではワールドクラスのグラビア適正ボディを持つハンナさんが、清楚、クール、ギャルと様々な魅力を披露する。

仙北谷ハンナ写真集「咲き乱れっ！」書影