12月5日に全国公開されるディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』のマナー講座映像が、9月5日より全国のTOHOシネマズ（※一部劇場を除く）にて期間限定で上映されることが決定した。

2016年に公開されたアニメーション映画『ズートピア』の続編となる本作では、警察学校を無事卒業し警察官となったキツネの相棒ニックと、ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディが再びバディを組むことに。ある日、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため、潜入捜査を行うことになったふたり。これまで以上に絆を試されることとなるふたりだが、やがて、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく。

公開された映像では、クロウハウザーなど前作でお馴染みの人気キャラクターから、『ズートピア2』で初めて登場する新キャラクター・ヘビのゲイリーなど、個性あふれる動物たちが劇場内に集まる様子が収められている。映画鑑賞するかと思いきや、劇場内でもなお、自由気ままな動物たちは、とても賑やかでやりたい放題。そんな動物たちに対し、ジュディとニックが劇場内のマナーを指導していく。

ナレーションを務めるのは、ジュディ役の上戸彩とニック役の森川智之。警察官として再びバディを組むこととなったジュディとニックのコンビネーションをナレーションでも見れるのは、9月5日から12月4日までとなる。（文＝リアルサウンド編集部）