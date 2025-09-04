日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下KFC）店舗で、『ウマ娘 プリティーダービー（以下ウマ娘）』とコラボレーションした「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック（ゲームアイテムと交換できるシリアルコード付き）」を、9月9日から9月29日の期間中、KFCネットオーダー限定で販売する。

昨年の8月に実施し大きな反響があったウマ娘とKFCのコラボレーション。前回のコラボレーション時にファンから好評だった「KFCさんぽ」が、この度いつでも遊べるコンテンツに再登場。また、「KFCさんぽ」の再登場を記念して、「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」を期間限定で販売。購入すると、回復アイテムとしてKFCの定番商品「オリジナルチキン」が詰まったバーレル（KFC独自の樽型パッケージ）と、KFCのスイーツを代表する「ビスケット」の2種類をプレゼント。

「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」を購入すると、オリジナルコラボレーショングッズがあたる抽選に参加できる。A賞には、KFC店舗を背景に、思い思いのKFC商品をそれぞれ手に持った8人のキャラクターが描かれた限定デザインの「ジオラマアクリルスタンド」、B賞には、ゴールドシップがKFC創業者であるカーネル・サンダースの姿に扮した「カーネル・ゴルシ」など、本コラボレーション限定の装いとなっている「トレーディングカード 9種セット」、C賞には、KFCを利用する際に実際に使用できる、サトノダイヤモンドやキタサンブラックなどの計8人がKFCロゴ風に描かれた限定デザインの「コラボデザインKFCカード（500円分）」が用意されており、それぞれ100名ずつ、合計300名にプレゼント。

※「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」1セットの購入につき1回抽選に参加可能。※各種景品の仕様は、2024年の復刻。

（文＝リアルサウンドテック編集部）