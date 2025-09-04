

イメージ（写真：ヨシヒロ / PIXTA）

【書影を見る】名門校の教師が教える、古文を好きになるコツ『一度読んだら絶対に忘れない古文の教科書』

今回は、「一度読んだら絶対に忘れない古文の教科書」を上梓した、東大合格者を多く輩出する名門西大和学園で教鞭を執る辻孝宗先生に「古文がつまらないと言われてしまう理由」についてお話しいただきます。

古文の勉強は「文法から」ではなく「読解から」

みなさんにとって「古文の勉強」とは、どのようなイメージでしょうか？

多くの人にとって、それは「難しいもの」「退屈なもの」という印象ではないでしょうか。「古文が、学生時代、一番嫌いな科目だった」という人も少なくありません。では、なぜ古文はそこまで嫌われてしまっているのでしょうか？

その理由を、私は「文法から勉強を始めなければならないから」だと考えています。

例えばみなさんが学生で、古文の参考書を購入したとしましょう。その参考書の多くは決まって「まずは文法から」と書いてあります。「助動詞『けり』の意味と活用は？」「これは未然形？連用形？」といった問題がずらりと並び、ひたすら暗記と活用表の確認が続きます。やっと文法を学び終えても、今度は古文単語を何百語も覚える作業が待っています。さらに本文に入る前に“準備運動”のように品詞分解の練習をさせられて、ようやく文章に向き合えると思ったら……その時にはすでに勉強自体に疲れてしまっている。そんな経験がある人は少なくないはずです。

私自身、長年古文を指導する中で「古文が嫌い」「苦手だ」と感じてしまう生徒をたくさん見てきました。その理由を探ると、多くの場合「古文そのものが難しいから」ではなく、「古文の勉強の途中で、文法の勉強に疲れてしまったから」という結論に至ります。

現在の古文教育では、文法→単語→読解という“固定された順番”が前提となっています。「文法をやっていないうちは読解に進んではいけない」「単語を暗記してからでないと本文は読めない」という意識が当たり前のように植え付けられてしまっているのです。

しかし、これは本当に正しい順序なのでしょうか？ 私は現場で古文を教え続ける中で、この順番に疑問を抱いてきました。そして実際に、自分の授業では「文法から」ではなく「読解から」始めています。

古文は「英語」とは違う

とても当たり前のことを言いますが、古文と英語は別物です。日本人が英語を学ぼうとするとき、英語は現代日本語とは大きく構造が異なる言語であるため、単語も文法もゼロから積み上げる必要があります。だからこそ、まずは基礎を固めてから読解に入るという順番が理にかなっていると言えます。

一方で、古文はどうでしょう。確かに千年以上前の言葉ですが、今私たちが使っている日本語の源流であり、切り離された異言語というわけではありませんよね。現代日本語と順番も変わりません。単語も同様で、例えば「悲し」「うれし」「悪し」といった古文単語の意味が「まったくわからず推測もできない」という人は少ないでしょう。もちろん「をかし＝趣深い」のように、現代語と意味がずれているものもあります。しかし、ちょっとした工夫で感覚的に理解できる部分が多いでしょう。

だから古文は、英語のように基礎知識を固めてからでなければ読めない、という性質のものではありません。「まず読んでみる」ことが可能なのです。むしろ、読む中で「この言葉は何だろう」「この表現はどんなニュアンスだろう」と疑問を持ち、その解決のために単語や文法を学んでいくほうが、自然な流れだと思いませんか？

水泳に例えてみましょう。泳げないからといって、プールに一度も入らず、陸上で延々とフォームだけを学ぶ水泳教室はありません。まずは水に入り、水の感覚を知ることが出発点になるはずです。しかし古文教育は、まるで陸の上でフォームだけを何年も学んでいるかのようなものです。これでは楽しさを味わう前に挫折してしまうのも当然です。「順番」こそが、古文という科目に対して多くの学生が「アレルギー」を発症してしまう原因なのではないでしょうか。

だから私は「読解→単語→文法」という逆の順序で指導しています。まず本文に触れ、次に必要に応じて単語や文法を学ぶ。すると生徒は「読めるようになる楽しさ」を早い段階で味わい、学習意欲も高まります。

当時の人々はどう読んでいたか

このやり方は、実は古文が書かれた当時の読み方にも近いのではないかと私は考えています。

例えば、清少納言の『枕草子』冒頭を見てみましょう。

春は あけぼの やうやう しろく なりゆく やまぎは 少し明かりて……

誰もが知っている有名な一節ですが、ここで1つ問いを立ててみます。

崕佞呂△韻椶痢やうやう白くなりゆく。やまぎは少し明かりて……」

◆崕佞呂△韻椶痢やうやう白くなりゆくやまぎは、少し明かりて……」

さて、どちらが正しいでしょうか？

実は、どちらとも言えません。なぜなら当時は句読点が存在していなかったからです。「。」や「、」がなかったため、どこで区切るかは読み手に委ねられていたのです。，任蓮嶌郤圓諒佞蠅白くなっていく」、△任蓮峪該櫃白くなっていく」と読むことができます。わずかな区切り方の違いで、情景が大きく変わるのです。

つまり、古文は本来「何度も読んで、自分なりに意味を考える」ことが前提でした。複数の解釈があり得ることを楽しむのが文学の醍醐味であり、それを味わった上で徐々に細部を詰めていく。これが当時の知識人の読み方であったと想像できます。

この視点に立つと、「まず文法を完全に理解しなければ読めない」という現代の学び方こそ不自然だと気づきます。むしろ、当時に近い「全体を読む→部分を深める」という順序こそが、本質的な古文読解なのです。

私は、古文を「暗記科目」として扱うのではなく、「思考を養う科目」として見直すべきだと考えています。文法や単語の知識は確かに必要ですが、それはあくまで読解を深めるための道具に過ぎません。古文の目的は、千年前の人々の感情や世界観に触れ、その豊かさを味わうことだけでなく、現代を生きる我々に不可欠な思考力を養うことにあります。

そのためには、まず「読んでみる」ことが何より大切です。現代の日本語とつながっているからこそ、ゼロからの暗記に追われるのではなく、感覚的な理解から出発できるのです。そしてその中で、必要な知識を少しずつ身につけていく。この順序こそが、古文を学ぶ本来の姿なのではないでしょうか。





（辻 孝宗 ： 西大和学園中学校・高等学校教諭）