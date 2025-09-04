【究極シンプル】食材2つでこんなにおいしい！ スパイシーな香りが刺激的な「豚ひきとキャベツのこしょう炒め」
出費がかさんだ夏。しばらく食費は節約しておきたい…！！
そんなときは、食材２つの超シンプルな「豚ひきとキャベツのこしょう炒め」で乗り切りましょう！
ひき肉をにんにくと塩・こしょうで炒めたら、キャベツを加えて、できあがり。こんなに単純で簡単なのに、不思議とはしが止まりません！
▷教えてくれたのは…
本田明子さん
東京都出身。料理業(制作・企画)。小林カツ代氏の内弟子一号であり、小林カツ代キッチンスタジオの書籍担当者として200冊近い料理本に携わる。2007年に独立、本田明子キッチン・オフィスを設立し料理家としても活動中。
Instagram @honda_akko
■「豚ひきとキャベツのこしょう炒め」
レシピのポイント
・具材は「キャベツ」と「豚ひき肉」の2つだけ！
・にんにくと粗びき黒こしょうを使って、刺激のある味に仕上げて
・キャベツは強火でさっと炒めて、シャキシャキ感をキープ
【材料・2人分】
豚ひき肉…200g
キャベツ…4枚(約200g)
おろしにんにく…小さじ1
サラダ油、塩、粗びき黒こしょう、酒
【作り方】
1. キャベツは大きめの一口大に切る。
2. フライパンに油大さじ1を中火で熱し、ひき肉、にんにくを入れて塩小さじ2/3をふり、強めの中火で炒める。肉の色が変わったら、粗びき黒こしょう小さじ1/2〜1、酒大さじ1を加え、さっと炒める。
3.強火にし、キャベツを加えて約1分炒め合わせる。器に盛り、粗びき黒こしょう適量をふる。
（1人分290kcal、塩分2.2g）
文＝斉藤久美子
