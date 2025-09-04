ジーニー<6562.T>が３日ぶりに反発している。同社は３日、自社のサイト内検索サービス「ＧＥＮＩＥＥ ＳＥＡＲＣＨ」で、ブラウザー上で動作するＡＩごみ分別機能の提供を開始したと発表。鹿児島県南九州市で採用されたことを明らかにしており、今後の更なる展開などが期待されているようだ。



「ＡＩごみ分別機能」は、スマートフォンやパソコンのブラウザー上でカメラを使って撮影した画像をもとに、各自治体の分別ルールに従い、可燃ごみ・不燃ごみ・資源・粗大ごみなどを即時に判定。専用アプリのインストールは不要で、「ＡＩごみ分別」のＵＲＬを自治体サイトやＬＩＮＥ公式アカウント、ＳＮＳに掲載するだけで利用できるという。



