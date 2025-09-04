“光の横浜”が今年も開催へ。過去最大級のスペクタクルショーを実施
横浜市のイルミネーションイベント「夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ2025〉」が、12月4日（木）から12月30日（火）にかけて開催される。今年で6回目で、大さん橋国際客船ターミナルや山下公園など、横浜都心臨海部が舞台となる。
街全体が光と音楽で連動するスペクタクルショー「ハイライト・オブ・ヨコハマ」は、過去最大の45施設が参加。みなとみらいから山下公園までの3km以上にわたる街が会場で、大さん橋からはその光景が一望できるという。演出時間は5分間。17時00分から21時00分まで、30分間隔で行われる。
大さん橋から望む「ハイライト・オブ・ヨコハマ」（昨年の様子）
大さん橋では、国内最大級という参加型屋外プロジェクションマッピングを実施。屋上のウッドデッキには25mの“光のクジラ”が登場し、光に包まれる没入体験が楽しめるという。
山下公園には全長250mのインタラクティブ・デジタルアートを展示。光のオブジェ「スターツリー」によって光に包まれた庭園を演出するとしている。
大さん橋（昨年の様子）
山下公園（昨年の様子）
開催期間
2025年12月4日（木）～12がつ30日（火）
開催時間
17時00分～21時05分
開催場所
横浜都心臨海部（横浜港大さん橋国際客船ターミナル、山下公園ほか）
入場料
無料