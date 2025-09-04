横浜市のイルミネーションイベント「夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ2025〉」が、12月4日（木）から12月30日（火）にかけて開催される。今年で6回目で、大さん橋国際客船ターミナルや山下公園など、横浜都心臨海部が舞台となる。

街全体が光と音楽で連動するスペクタクルショー「ハイライト・オブ・ヨコハマ」は、過去最大の45施設が参加。みなとみらいから山下公園までの3km以上にわたる街が会場で、大さん橋からはその光景が一望できるという。演出時間は5分間。17時00分から21時00分まで、30分間隔で行われる。

大さん橋から望む「ハイライト・オブ・ヨコハマ」（昨年の様子）

大さん橋では、国内最大級という参加型屋外プロジェクションマッピングを実施。屋上のウッドデッキには25mの“光のクジラ”が登場し、光に包まれる没入体験が楽しめるという。

山下公園には全長250mのインタラクティブ・デジタルアートを展示。光のオブジェ「スターツリー」によって光に包まれた庭園を演出するとしている。

大さん橋（昨年の様子）

山下公園（昨年の様子）

開催期間

2025年12月4日（木）～12がつ30日（火）

開催時間

17時00分～21時05分

開催場所

横浜都心臨海部（横浜港大さん橋国際客船ターミナル、山下公園ほか）

入場料

無料