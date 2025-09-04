3日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、韓国のバレーボールチーム『天安現代キャピタルスカイウォーカーズ』とのフレンドリーマッチのチケット情報を公開した。クラブ公式サイトが伝えている。

現代キャピタルは元男子日本代表監督のフィリップ・ブラン監督が率いる韓国の強豪チーム。昨季、レギュラーシーズン（RS）では30勝6敗という圧倒的な強さを見せつけリーグ史上最速となる5ラウンド（RSは1ラウンド～6ラウンド）でのRS優勝を決めた。

フレンドリーマッチは10月9日（木）は18:00から、10月11日（土）は12:00から試合が開始され、両日ともに愛知県稲沢市の豊田合成記念体育館 エントリオにて開催。チケットの販売期間はファンクラブ会員の種別によって異なる。

9日（木）の試合のチケット販売は、『ウルドブラック』会員が9月11日（木）19:00、『ウルドレッド』会員が9月11日（木）19:30、『ウルドホワイト』会員が9月12日（金）19:00、『レギュラー／キッズ』会員が9月12日（金）の19:30、そしてその他一般販売が9月13日（土）10:00から行われる。

また11日（土）の試合のチケット販売は、『ウルドブラック』会員が9月11日（木）19:30、『ウルドレッド』会員が9月11日（木）20:00、『ウルドホワイト』会員が9月12日（金）19:30、『レギュラー／キッズ』会員が9月12日（金）の20:00、そしてその他一般販売が9月13日（土）10:30から行われる予定となっている。

ぜひ稲沢市まで足を運び、アジアトップクラスの対戦を観戦しよう。