西野七瀬が自身のInstagramを更新。Chaumet（ショーメ）のエキシビジョンオープニングに参加した際のオフショットを披露した。

【写真】ショーメのアクセサリーを身につけて微笑む、白ワンピ姿の西野七瀬

『大阪・関西万博 2025』のフランス館にて開催中のエキシビション『Chaumet, an Ode to Living Nature -ショーメ、自然美への賛歌-』に出席した際のオフショットを披露した。

■西野七瀬が“ショーメ”のオープニングイベントに出席

西野は、『大阪・関西万博 2025』のフランス館にて開催中のエキシビション『Chaumet, an Ode to Living Nature -ショーメ、自然美への賛歌-』に出席。

本投稿は、「『ビードゥショーメ』のコレクションは身につけていて華やかな気持ちになりました」とコメント。爽やかな白いシャツワンピ姿の西野は、ネックレスやリング、バングルなどのショーメのジュエリーを身につけて微笑んでいる。

続けて「およそ200年前にナポレオンのリクエストによって作られたというティアラなども展示されています。現代に作られたかのような輝きで驚きました！」と感想も綴った。

SNSには「かわいくて美しいです！」「ビジュ良すぎて震える」「かわいさ、止まることを知らず！」と歓喜するファンの声が。

■写真：“ショーメ”のジュエリーを身につけて笑顔を見せる西野七瀬

■ティアラを頭につけ、にっこり微笑む西野

西野七瀬＆スタッフの公式Xも更新。エキシビジョンを訪れたことを報告し、ティアラを頭に載せてにっこり微笑むショットを公開した。

SNSには「なぁちゃんプリンセスかわいい」「世界でいちばんのお姫様」といった称賛の声が多く集まっている。