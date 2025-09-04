ファッション誌『CanCam』の公式SNSにて、SixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）のソロショットが公開され、大きな反響を呼んでいる。

【画像】黒タンクトップ姿で大人な表情を見せる髙地優吾／“見返り美男”な『CanCam』 初ソロ表紙／普段はくしゃっとした笑顔が印象的な高地優吾

『CanCam』10月号特別版（8月22日発売）で、初のソロ表紙を務めた高地。表紙は髪をくしゃっと触り、振り返りながらクールな眼差しでカメラを見つめたビジュアルが採用された。

■笑顔を封印！大人な表情を披露した高地優吾

今回、中面カット1枚が特別に公開。黒タンクトップを着た高地が唇に人差し指を当て、こちらにドキッとするような眼差しを向けている。

普段は笑顔の印象が強い高地だが、笑顔を封印し、大人な表情を披露。タンクトップからのぞく鎖骨から肩のラインが色気をただよわせている。

SNSでは「何度見てもドキドキしてしまう」「無料でいいんですか…」「色気やばい」「他担狩りにきてる」「破壊力すごすぎて直視できない」「爆イケすぎる」など、多くの反響が寄せられている。

■“見返り美男”な『CanCam』 初ソロ表紙

■くしゃっとした笑顔が印象的な高地優吾