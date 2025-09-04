13時の日経平均は505円高の4万2444円、ＳＢＧが140.80円押し上げ 13時の日経平均は505円高の4万2444円、ＳＢＧが140.80円押し上げ

4日13時現在の日経平均株価は前日比505.86円（1.21％）高の4万2444.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1086、値下がりは465、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を140.80円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が114.80円、ファストリ <9983>が79.42円、フジクラ <5803>が23.30円、ＴＤＫ <6762>が21.53円と続く。



マイナス寄与度は31.77円の押し下げでニデック <6594>がトップ。以下、信越化 <4063>が7.26円、ファナック <6954>が4.73円、良品計画 <7453>が4.15円、キーエンス <6861>が3.75円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、保険、銀行、建設と続く。値下がり上位にはゴム製品、繊維、鉱業が並んでいる。



※13時0分13秒時点



株探ニュース

