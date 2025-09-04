台湾メディアの自由時報は3日、「国内旅行よりも安い？」と題し、ある航空会社の日本行きの航空券が780台湾ドル（約3800円）という破格の安値で販売されたことを伝えた。

記事によると、タイの格安航空会社「ベトジェットエア」が2026年3月のプロモーション航空券を発売し、台北発沖縄行きの片道最安運賃がたったの780台湾ドルだったことがSNS上で大きな話題を呼んだ。

あるユーザーがフェイスブックの沖縄旅行情報をやり取りするグループでこれを紹介すると、ネットユーザーからは「この値段はヤバい」「海外に行くのに墾丁（台湾のリゾート地）に行くより安いだって？」「これは突撃するしかないでしょ」といった声がある一方、「これ税抜き価格（燃油サーチャージや空港使用料を含まない価格）でしょ」といった指摘も出た。

また、「ベトジェットは遅延で有名」「飛行機に乗って離着陸を3回も体験したのは初めて」「一方的にキャンセルされたい人は買ってみるといい」「遅延、キャンセル、あるいは急な経路変更ばかり」「どんなに安くても二度と乗らない」といった厳しい意見も見られたという。

記事によると、最安の片道780台湾ドルは3月16日と26日のみで、そのほかは1100台湾ドル（約5300円）または1470台湾ドル（約7100円）などの価格が設定されていた。しかし、今月3日時点ではすでに780台湾ドルのチケットはなくなり、最安値は1100台湾ドル（約5300円）に。燃油サーチャージなどを含めると2195台湾ドル（約1万600円）になるという。（翻訳・編集/北田）