波瑠、モノトーンコーデの私服ショットに反響「おしゃれでかわいい」「私服姿も麗しい」「メガネ姿もお似合い」
俳優の波瑠（34）が3日、1ヶ月弱ぶりに自身のインスタグラムを更新。モノトーンコーデの私服ショットを添え、近況を伝えた。
【写真】「おしゃれでかわいい」「メガネ姿もお似合い」モノトーンコーデな波瑠の私服ショット
波瑠「びっくりしました9月突入してました。夢中でフェイクマミー撮影してた8月でした」とつづり、川栄李奈（30）とW主演する10月スタートの新ドラマ『フェイクマミー』（TBS系／金曜 後10：00）の撮影に励む夏だったことを報告した。
投稿では、Tシャツ、パンツ、サングラスともにブラック系で統一したラフな着こなしに、『PRADA』のバッグをあわせたスタイルの私服ショットを披露。「みんな無事ですか!?な暑さでしたよねぇほんと」とファンを気遣いつつ、「放送開始まではまだひと月ほどありますが、楽しみにしててください」と呼びかけた。
コメント欄には「波瑠ちゃん久しぶりの投稿ありがとう」「元気そうで良かった」「撮影、お疲れさま」「私服かわいい 似合っています！」「波瑠さん綺麗」「服装おしゃれでかわいい」「私服姿も麗しい 夏の疲れも吹き飛んでいく美しさです」「メガネ姿もお似合いで、素敵ですね」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「おしゃれでかわいい」「メガネ姿もお似合い」モノトーンコーデな波瑠の私服ショット
波瑠「びっくりしました9月突入してました。夢中でフェイクマミー撮影してた8月でした」とつづり、川栄李奈（30）とW主演する10月スタートの新ドラマ『フェイクマミー』（TBS系／金曜 後10：00）の撮影に励む夏だったことを報告した。
投稿では、Tシャツ、パンツ、サングラスともにブラック系で統一したラフな着こなしに、『PRADA』のバッグをあわせたスタイルの私服ショットを披露。「みんな無事ですか!?な暑さでしたよねぇほんと」とファンを気遣いつつ、「放送開始まではまだひと月ほどありますが、楽しみにしててください」と呼びかけた。
コメント欄には「波瑠ちゃん久しぶりの投稿ありがとう」「元気そうで良かった」「撮影、お疲れさま」「私服かわいい 似合っています！」「波瑠さん綺麗」「服装おしゃれでかわいい」「私服姿も麗しい 夏の疲れも吹き飛んでいく美しさです」「メガネ姿もお似合いで、素敵ですね」など、さまざまな声が寄せられている。