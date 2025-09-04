『ズートピア2』ジュディ（上戸彩）＆ニック（森川智之）が劇場マナーを指導 TOHOシネマズで期間限定上映へ
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（12月5日公開）とTOHOシネマズがスペシャルタッグを組んだ映画マナー講座映像が完成。5日より全国のTOHOシネマズ（※一部劇場を除く）にて期間限定で上映される。この特別映像は、全国のTOHOシネマズの劇場でしか観られないが、ニックやジュディたちが映画マナー講座の上映開始を告知する映像が解禁となった。
【動画】『ズートピア２』スペシャル映画マナー講座のお知らせ
動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園「ズートピア」。その誕生に迫る最新作『ズートピア２』では、ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディと、警察学校を無事卒業し警察官となったニックが再びバディを組み、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため潜入捜査を行うことに。やがてふたりは、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく――。
公開に先駆けて上映される映画マナー講座には、クロウハウザーなど前作でおなじみの人気キャラクターから、『ズートピア２』で初めて登場する新キャラクター・ヘビのゲイリーなど、個性あふれる動物たちが劇場内に大集結。皆そろって仲良く映画鑑賞する…かと思えば、劇場内でもなお、自由気ままな動物たちは、とても賑やかでやりたい放題…。そんな動物たちに対し、ジュディとニックが劇場内のマナーを指導していく――。
ナレーションを務めるのはもちろん、ジュディ役の上戸彩とニック役の森川智之。警察官として再びバディを組むこととなったジュディとニックのような見事なコンビネーションをナレーションでも披露している。
