武田玲奈、ツヤツヤ“美髪”表彰される 小さい頃は髪に悩みも「何もしないと爆発しちゃう」
俳優の武田玲奈（28）が『「髪にドラマを。」Hair Empowerment Award 2025』【俳優部門】を受賞し、4日、都内で行われた授賞式に登場した。
【全身カット】スタイルよすぎ！パンツスタイルでビシッと登場した武田玲奈
同イベントは、「“挑戦し続ける女性”を応援する」をコンセプトに、年齢を重ねながらも、それぞれの場所で自分らしく輝き、挑戦し続ける女性たちにフォーカス。同世代の女性に「私も頑張ろう」とモチベーションを与える“髪”をきっかけとした表彰イベントとなっている。
武田はトロフィーを受け取ると「小さいころからずっとくせっ毛で、髪の毛にはずっと悩んでいたんですけど、ちょっとずつケアを頑張っていたので、今回このような賞をいただけて本当にうれしいです」とにっこり。
「何もしないと爆発しちゃう髪質だった」という武田は、ケアについて聞かれると「自分に合うシャンプーやトリートメントやオイルを駆使しながら、美容室に行ったりしてケアしています」と明かしていた。
武田のほか、【ワーキングマザー部門】小倉優子、【芸人部門】たんぽぽ・川村エミコ、【モデル部門】佐田真由美、 が受賞した。
【全身カット】スタイルよすぎ！パンツスタイルでビシッと登場した武田玲奈
同イベントは、「“挑戦し続ける女性”を応援する」をコンセプトに、年齢を重ねながらも、それぞれの場所で自分らしく輝き、挑戦し続ける女性たちにフォーカス。同世代の女性に「私も頑張ろう」とモチベーションを与える“髪”をきっかけとした表彰イベントとなっている。
「何もしないと爆発しちゃう髪質だった」という武田は、ケアについて聞かれると「自分に合うシャンプーやトリートメントやオイルを駆使しながら、美容室に行ったりしてケアしています」と明かしていた。
武田のほか、【ワーキングマザー部門】小倉優子、【芸人部門】たんぽぽ・川村エミコ、【モデル部門】佐田真由美、 が受賞した。