PS5本体が鬼値引き開始、デジタル・エディションが1万円引きだから正解
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。
現在、PS5本体の完全デジタル対応のディスクドライブ非搭載モデル「デジタル・エディション(CFI-2000B01)」やハプティック（触覚）フィードバックやアダプティブトリガーが搭載された純正ワイヤレスコントローラー「DualSense」など、PlayStation 5本体や周辺アクセサリがお得に登場しています。
PlayStation 5本体の「デジタル・エディション」が1万円引きとガッツリ値引き開始
PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)
62,980円
（14％オフ）
通常版や、二人でたっぷりゲームが楽しめるコントローラーダブルパックもお得に購入できるチャンス！
PlayStation 5(CFI-2000A01)
72,980円
（9％オフ）
PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10018)
82,980円
（8％オフ）
状況に応じて重さが変化するアダプティブトリガーを搭載した、純正ワイヤレスコントローラー「DualSense」が8％オフ！
【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック (CFI-ZCT1J01)
10,588円
（8％オフ）
【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド (CFI-ZCT1J02)
9,990円
（13％オフ）
【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー(CFI-ZCT1J05)
9,989円
（13％オフ）
【純正品】DualSense Edge ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCP1J)
32,904円
（6％オフ）
ゲーミングPCやPlayStation 5の高速化に！ 「Hanye」や「KIOXIA」のM.2SSDもお得な価格で販売中
Hanye SSD 2TB PCIe Gen4x4 M.2 NVMe 2280 ヒートシンク搭載 新型PS5 PS5動作確認済み R:7450MB/s W:6700MB/s HE70 高耐久3D NAND TLC 正規代理店品メーカー5年保証
16,598円
（6％オフ）
キオクシア KIOXIA ヒートシンク付き PS5対応 内蔵 SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 6,200MB/s) 国産BiCS FLASH TLC搭載 国内正規代理店5年保証 EXCERIA with Heatsink SSD-CK1.0N4HS/N【国内正規代理店保証品】
10,330円
（10％オフ）
Nextorage NEM-PAシリーズ 2TB PS5 / PS5Pro動作確認済ず ヒートシンク一体型 M.2 2280 PCIe Gen 4.0 x 4 NVMe 内蔵SSD 最大転送速度7.400MB/s 2000GB ネクストレージ 内蔵SSD 日本メーカー NEM-PAB2TB/N
19,980円
（32％オフ）
Samsung 990 PRO ヒートシンクモデル 2TB PS5動作確認済み PCIe 4.0(最大転送速度 7,450MB/秒) NVMe M.2 MZ-V9P2T0G-IT/EC 国内正規保証品
21,580円
（6％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年9月4日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
