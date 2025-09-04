Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Nintendo Switch 2が発売されてはや3ヶ月。未だ手元にない人もいるかと思いますが、だいぶ落ち着いてはきた頃でしょうか。

8月末にドイツで開催された、世界最大級のゲームイベントgamescom。そこで「やっぱSwitch 2って性能で劣るよなぁ」という、今さらすぎる話が蒸し返されていました。蒸し返されたきっかけは、移植版ゲームがgamescomで体験できたから。

ってことで、「Swtich 2が性能で他ゲーム機に勝つことはないし、それはそれでいいし、しょうがないの！」という米Gizmodo編集部のオピニオン記事をお届けします。

8月末に開催されたgamescomでは、Swtich 2の移植版タイトルをプレイしてみたいという来場者が多くいました。やはり最注目は『ELDEN RING』。しかし、いざプレイしてみるとクレーム続出。SNSには、Switch 2のハンドヘルドモードでは全然うまくプレイできない！という声が殺到。ゲーム系メディア（Nintendo Life・IGN）が、ELDEN RINGのオープンエリアでもフレームレートが30そこそこだったと報道し、さらに炎上は加速。

禁止のはずのプレイ動画がSNSに散見

任天堂もゲーム制作のフロム・ソフトウェアも、gamescomでプレイしたゲーム映像撮影は禁止しています。しかし、すでにあちこちでポストされています。YouTuberのMDee14さんは、gamesconではないもののFan Expo CanadaでドックモードでプレイしたELDEN RINGを配信していました。移植版タイトルへのクレームは、『ボーダーランズ4』でさらに拡大（動画も投稿されています）。

ポストされた動画から、ユーザーが主張するフレームレートの低さを測ることはできませんが、実際体験した人たちが「Switch 2での移植版タイトルのゲーム体験は他のゲーム機に劣る！」と主張していることはよくわかります。

一方で、プレイしたタイトルによっては感想も異なり、たとえばDigital Foundryは、『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』に関してはSwitch 2で一番映像がキレイだったと評しているパターンも。

また、フレームレートが実際落ちたとしても、移植版タイトルがプレイできる状態にはあったことは忘れてはいけません。ELDEN RINGをSteam Deckでプレイすると、フレームレートは40fps前後。Cyberpunk 2077をSwitch 2でプレイすると、30から40fps。NVIDAのDLSSアップスケーリングにある程度任せて、マストではない背景のディティールを制限することでフレームレートは高く出せたとゲーム開発側は解説。となると気になるのは、ゲームタイトルによる差。スクエニやCD Projekt Redにはできて、なぜ他のゲーム開発企業がそれをしていないのかと。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

原因はSwitch 2のSoCか？

移植版ゲームの難しさは、Swtich 2のSoCにあるのかもしれません。NVIDIAと連携してデザインされたT239は、ARM Cortex A78Cを8基搭載。PlayStation 5とXbox Series Xに搭載されているのは、AMDのx86チップ（最近のIntel/AMDチップの構造はこれ）。ARMのデザインはまったく構造が異なり、RISCアーキテクチャを採用、電力効率を上げバッテリーを節約するのがウリです。

x86からARMへのゲーム移植は不可能ではないものの、難しいのは事実。ゲーム移植を介しても、Swtich 2というプラットフォームの独特さがよくわかります。上手に移植するには、移植開発側がSwitch 2というハードとそのデザインを熟知する必要があります。

さらに、数字の上で性能が据え置きゲームに劣るのも周知の事実。グラフィック性能で比較するならば、Switch 2はPlayStation 4やXbox Oneと比較しないとフェアではないでしょう。他にも、任天堂の“手に持つ”ゲーム機はオーバーヒートを避けるためクロックスピードも低く、結果、TDP（Thermal Design Power：熱設計電力）も低くなります。TDPが同じなら、Switch 2の方がSteam Deck OLEDより優れている点もあります。

つまり何が言いたいかというと…移植版は移植版だということ。移植版で性能に不満があるなら、それは好きなゲームをポータブル・ハンドヘルド化するのに支払うべき対価だと思うしかないのです。