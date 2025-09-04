NEWS増田貴久、後輩に奢るもショックだった出来事告白「なんでだろうと思って…」
【モデルプレス＝2025/09/04】NEWSの増田貴久が3日、パーソナリティを務めるラジオ番組「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（MBSラジオ／毎週水曜深夜1時〜）に出演。ショックを受けた事を明かした。
自動販売機での奢り方について、トークを展開したこの日。すると増田も最近、事務所で「うちの後輩たちが飲み物を買おうとしてたから、『あ！俺買ってあげるよ』って。俺の携帯で『ピッピッピ』って買ってあげた」と自動販売機の飲み物をご馳走様したこと明かした。
しかし増田によると、後輩たちは飲み物を自動販売機から手に取ると「スタッフさんの方見て、『ご馳走様です』」と言いながら元の席に戻っていったと回顧。増田が奢ってあげたことが伝わっていなかったことにショックを受けたという。感謝を伝えるべきはスタッフではなく、「俺なー？」と改めて当時の後輩たちにツッコミを入れた。
「俺もなんでだろうと思って」と不思議そうな増田は「俺が自販機になっちゃったのかな」「先輩よ？！」と笑いを交えながら想像したり、「俺が買ってあげるよ」という一言を後輩たちが「聞いてなかったんだろう」とも推測。「ジュース1本奢ったからって、『お前ら、お礼言えよ』とは思ってないけど…」と自身の器は狭くないことを主張しつつ、それでも「違う人に言うのは、違うだろう？」といい、かなりモヤモヤしてしまった当時の心境を吐露した。
また、この日リスナーからは「自動販売機の飲み物を人に奢ろうとしたら、飲み物ではなく100円を要求された」場合の対処法についての質問が。増田は自身の自動販売機での出来事を踏まえ、「俺携帯こうやってピッてやるわ、後輩に」と後輩の肩にピッとタッチ決済しているような素振りを見せ、「これで好きなの飲めよ」とセリフを口にするという「100円ギャグ」を提案。スタジオからも名案と称賛されていた。（modelpress編集部）
◆ NEWSの増田貴久が驚いた出来事
◆ NEWSの増田貴久が思いついたリスナーの悩みの対処法
