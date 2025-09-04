「それどこの？」って褒められそう♡【GU】大人が即こなれる！「高見えスカート」

まだまだ気温は高いけれど、服装は次の季節を意識したいところ。そんな気分にマッチしそうなアイテムをリサーチ。編集部が注目したのは、【GU（ジーユー）】から登場している「プリーツスカート」。大人コーデにフィットするきちんと感があり、トレンドのプレッピースタイルにもぴったり。高見えが狙える、ひと癖あるディテールにも注目！

一癖あるデザインでこなれ見え

【GU】「ラッププリーツミディスカート」\2,990（税込）

プレッピーなスタイルが注目を集めている今シーズン。コーデに盛り込むだけで旬顔に導いてくれるのが、プリーツスカート。きちんと感はそのままに、一癖あるラップデザインが目を引いて、高見えも狙えそうです。好印象が狙えるニュートラルなベージュのほか、ダークグレー・ブラックと、大人に似合うシックな色味が揃っています。

ベージュ × ブラックできれいめカジュアルに

裾にかけて美しく広がるAラインシルエットも魅力のひとつ。コンパクトなシルエットのミニTと合わせれば、メリハリのある好バランスな着こなしに。Tシャツは上品なベロア素材をチョイスして、大人っぽさをキープして。足元にスニーカーを投入すると、カジュアルさもきちんと感も兼ね備えた最旬ルックが完成。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M