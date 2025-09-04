パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実選手（33）が2025年9月2日、自身のインスタグラムを更新し、ドジャースタジアムでの野球観戦を報告した。

「学ぶことの方が多い素敵な時間！」

角田選手は、「ロスに来て最初にしたのは柔道じゃなくて、野球観戦〜」と報告し、ドジャースのユニホーム姿や野球観戦する様子など9枚の写真を投稿。「友達に感謝しかない」とつづり、「そして柔道教室も終盤へ」とコメントを添えた。

さらに、「毎回思うけど、学ぶことの方が多い素敵な時間！」とし、「少しでも成長して帰りたいです」とつづっている。

投稿された写真では、大リーグ・ドジャースのユニホームをはおり、デニムパンツを着用。野球場をバックに、ドリンクを持ち笑顔をみせている。また5枚目では、シートに座り笑顔で観戦する姿を披露。7枚目では、ヘルメット型の容器に入った「球場飯」も満喫している様子だ。

この投稿には、「かわいいし、スタイル抜群」「ユニ似合い過ぎです」「横顔可愛すぎ」「美しい！」「何を着ても様になりますね」といったコメントが寄せられていた。