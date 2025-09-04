日本マクドナルド（東京都新宿区）が、秋の風物詩として人気の期間限定メニュー「月見バーガー」と新バーガー2種を含むバーガー5種、スイーツ1種、ドリンク1種、サイドメニュー1種の計8種類を“月見ファミリー”として9月3日から発売しています。

今回、新発売の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」と、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」をオトナンサー編集部のスタッフが実際に食べてみました。

「夜マック限定」のボリューム満点バーガー

「月見バーガー」は1991年に誕生し、毎年秋に新作を含む期間限定メニューが発売されています。SNSでは「トリプルビーフのめっちゃ気になる」「トリプルビーフ月見食べるしかないでしょ！」「厚さレベチいるやん」「トリプルのビジュすご」「トリプルの全部入り感助かります」「あんバターにハズレはない」「月見パイむさぼり食います」など、今年の新作商品が話題になっていました。

「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」は、今年新登場した「とろ旨すき焼き月見」のビーフパティが3枚になった、午後5時からの「夜マック」限定商品。3枚のビーフパティ、スモークベーコン、チェダーチーズに、クリーミーな味わいの「トマトクリーミーソース」を合わせたボリューム満点のバーガーです。

まず、手に持つとずっしりとした重さを感じます。高さもかなりあるため、思わず「全部口に入るのだろうか…？」とつぶやいてしまうほどの大きさです。恐る恐るかぶりつくと、初めに感じるのはパティの肉々しさ。その後、卵とバンズのほんのりとした甘さが口いっぱいに広がります。一品だけで満足感を覚えるほどボリューム満点で、セットで注文したらかなりおなかいっぱいになること間違いなしの商品です。

「あんバターとおもちの月見パイ」は、毎年登場する「月見パイ」に「あんバター」が入った新作。粒感のあるあんことやわらかい食感の「おもち」に、新たにバターフィリングを加え、サクサクのパイで包んだ一品です。

一口食べると濃厚なバターが口いっぱいに広がり、後からふんわりと小豆の甘さが感じられました。やわらかい粒あんと、バターのしっとり感、「おもち」のモチモチ加減がクセになる食感となっています。あんこはさっぱりとした味わいで、甘さをしっかりと感じられながらもくどくなく、あっという間に1個完食できました。

価格は「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」の単品が780円〜（以下税込み）、セットが1080円。「あんバターとおもちの月見パイ」は、190円〜。

全国の店舗（一部店舗を除く）で販売中です。