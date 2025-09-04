やす子、アンバサダー務める理髪店で“キュビ”って髪ばっさり「可愛くなりました」
タレントのやす子が3日、エックスを更新。自身がアンバサダーを務める理髪店でのヘアカットを報告すると、ファンから「可愛くなりました」「とってもお似合い」といった声が寄せられた。
やす子が「無事キュビりました」と投稿したのは、アンバサダーを務めるヘアカット専門店「QBハウス」の前で撮影したセルフィー。写真にはヘアカットを終えた彼女の姿が収められている。
この投稿に、QBハウス公式アカウントが「やす子さ〜ん無事にキュビっていただき、ありがとうございます」と反応。ファンからも「可愛くなりました」「スッキリしましたね」「髪型とってもお似合いです」などの反響が集まっている。
■やす子（やすこ）
1998年9月2日生まれ、山口県宇部市出身。『24時間テレビ47』ではチャリティーマラソンランナーを務めた。趣味は、ギター、読書、ガムテープで迷彩柄を作成、お絵描き。お笑いタレントと並行しながら予備自衛官としても活動している。
引用：「やす子」エックス（@yasuko_sma）
