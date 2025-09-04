ソニー音楽財団は、2025年のG.W.に開催した世界最大級のこどもを対象にしたクラシック音楽フェス「こども音楽フェスティバル 2025」の動画コンテンツを、2025年9月4日よりソニー音楽財団公式YouTubeチャンネル「こどものためのクラシック」にて順次公開します。

こども音楽フェスティバル 2025

ソニー音楽財団は、2025年のG.W.に開催した世界最大級のこどもを対象にしたクラシック音楽フェス「こども音楽フェスティバル 2025」の動画コンテンツを、2025年9月4日よりソニー音楽財団公式YouTubeチャンネル「こどものためのクラシック」にて順次公開。

清塚信也さん、角野隼斗さん、鈴木優人さん、チョコレートプラネットさんらが出演し、会場とオンラインを合わせ10万人以上が熱狂し大盛況のうちに閉幕した「こども音楽フェスティバル 2025」。

多くの再配信を希望する声が届いたこともあり、より多くの方にクラシック音楽の魅力や楽しさを身近に感じて欲しいという願いの下、このフェスティバルの公演内の演奏動画を隔週で公開します。

公開第1弾は、角野隼斗さん、辻彩奈さん、荒木奏美さんの3人による、「愛の挨拶」(作曲：エルガー)。

以降、フェスティバルの公式アンバサダー清塚信也さんも登場する特別ダイジェスト映像等、20以上の貴重なコンテンツを公開していきます。

「愛の挨拶」

「こども音楽フェスティバル 2025」で展開された公演プログラムは、フェスティバル公式WEBサイトにて確認できます。

フェスティバルの熱狂が分かる「スペシャル・ギャラリー」も公開中。

「こども音楽フェスティバル 2025」ロゴ

【財団概要】

名称 ： 公益財団法人ソニー音楽財団(Sony Music Foundation)

理事長： 水野道訓

設立年： 1984年

所在地： 〒102-8353 東京都千代田区六番町4-5 SME六番町ビル

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post YouTubeチャンネル「こどものためのクラシック」にて順次公開！こども音楽フェスティバル 2025 appeared first on Dtimes.