永尾柚乃、“母”と笑顔で2ショット「良い親子で清々しい」「お二人の笑顔に癒やされます」
俳優・モデルの蒲生麻由（43）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日系ドラマ『誘拐の日』で親子役で共演した子役・永尾柚乃（8）との2ショット写真を公開した。
【写真】「良い親子で清々しい」永尾柚乃＆蒲生麻由の“親子”2ショット
蒲生は「第8話も”凛ちゃん”（永尾柚乃ちゃん）のお芝居＆表情に心を掴まれっぱなしの1時間」のコメントとともに、“娘”永尾との笑顔の2ショットをアップ。
「そんな柚乃ちゃん なんと…うちの長男と同じ8歳小学3年生 息子と同じ歳とは思えない位しっかりしていて、そしてとーっても可愛らしくて素敵でした 今回はほんの少しの期間でしたが、すっかりファンになりました」とも明かした。
この投稿にファンからは「お二人の笑顔に癒やされます」「良い親子で清々しいです」などの声が寄せられている。
本作は“心やさしきマヌケな誘拐犯”×“記憶喪失の天才少女”という奇妙な凸凹バディが次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる、巻き込まれ型ヒューマンミステリー。2日に最終回が放送された。
