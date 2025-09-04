お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）が3日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。衝撃を受けたロケ番組について語った。

中華料理店の話題になり、「BSのケンコバさんのアレでも町中華によく行くじゃないですか」と切り出した田中。お笑いタレント・ケンドーコバヤシの旅番組、BS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）を視聴したことを明かし、「こないだ見てたら、ケンコバさんが入った店があまりにも客がうるさすぎて」と話し始めた。

そして「マイクに人の声ばっかり入ってて」と、ケンコバの声が聞き取れず、ナレーションで処理されていたことを告白。「最初にひと言しゃべって、最後に食べ終わりのひと言しゃべって終わったのよ」と驚き、「いろいろ、どううまいかを聞こうと思ったのにずーっと音楽。うるさすぎて」と、BGMとナレーションだけが流れていたことを明かした。

するとケンコバは「赤ウインナーね。トンテキがメインの。うまかったけどね、トンテキも」と、店の名物に触れながら「音声さんも捕まったりしてね」と釈明。「いわゆる酔っ払い客に、“こっちで一緒に飲め”とか言われて。それぐらいテンションが高い店やった」と振り返り、「プライベートやったら楽しいかもね。撮影には向いてないかも。どうしようってディレクターも言うてたから」と回想。しかし「まあでも“お静かにしてくれ”なんか、こっちも言われへん、お邪魔してるねんから。いい店やったよ」とフォローしていた。