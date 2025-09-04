LDHによる総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』とパルコがコラボレーションした展覧会『超東京拡張展2.0』を、9月27日よりPARCO FACTORY（池袋PARCO 本館7F）にて、11月8日よりPARCO GALLERY（名古屋PARCO 西館6F）にて開催する。

本展では『BATTLE OF TOKYO』のキャラクターをクリエイターが新規で描き下ろした45作品を展示。また、メンバーが実際に着用した『BATTLE OF TOKYO ～Jr.EXILE vs NEO EXILE～』2024年衣装や、展覧会を記念したグッズの販売も予定している。

チケットの前売り券は、チケットぴあにて明日9月5日12時より販売開始予定。さらに、通常入場券に加え、会期前半と後半で配布内容が異なる特典付きチケットも用意している。そのほかの詳細は、パルコのホームページにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）