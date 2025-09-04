

自動車産業で、先行する欧州勢に米国が競り勝った要因はどこにあるのでしょうか（写真 : HIT1912／PIXTA）

経営戦略の第一人者が教える、未来を予測するための方法論

もし未来が読めるなら、企業が採るべき戦略は自明となる。わざわざ負ける土俵を選んで、そこで勝負をかけたいと思う経営者はいないだろう。

では、経営者が正しく土俵を選ぶためには、どんな思考が必要なのか。そのヒントをくれる書籍が刊行された。

これまでの経営戦略論が避けてきた「未来予測」にあえて挑戦し、産業の未来を描こうとする書籍『通史で読み解く自動車の未来』から抜粋、編集してお届けする。

米国が欧州に競り勝った理由

企業間で明暗が分かれるとき、そこにはマクロの側面とミクロの側面があります。

勝敗が国籍で分かれるのは、マクロの典型と言ってよいでしょう。企業が繰り出す大技としての戦略で勝敗が分かれるのは、ミクロの典型です。





多くの職場ですったもんだしている日常レベルの意思決定は、勝敗に影響を及ぼすことなどめったにありません。

こと自動車業界に関して言えば、マクロの比重がきわめて大きいことは明白です。

個別企業の戦略とは無関係に、先行する欧州勢を米国勢が追い落とした事実から目を背けるわけにはいかないのです。

産業革命は英国が発祥の地で、まずは広く欧州に波及しました。

少なくとも19世紀後半の入口で起きたCivil War（南北戦争）まで米国は後進国で、産業革命を傍観するだけだったのです。

それなのに、米国は自動車で欧州に競り勝ちました。米国が勝った理由は重層的ですが、ここでは供給サイドの差を確認しておこうと思います。

まずは鉄道から始めましょう。

鉄道、電気、石油で米国が優位に

蒸気機関車は英国で登場したものの、狭い英国で真価を発揮するには至りません。

米国は、東部13州が独立して以来、西に向かって領土を拡張していった結果、19世紀の半ばには本土の版図が太平洋まで届きました。

そこに鉄道網を張りめぐらせると、地域ごとに特色のある産出品を内国交易することができます。

また、自動車を含む工業製品については比較優位を持つ拠点から全国に向けて出荷することで、規模の経済を利かすこともできます。

次に電気に目を転じてみましょう。

欧州では大学人が研究に勤しみ、緒戦をリードしました。ところが、企業家精神に満ち溢れる人々が、欧州の研究者コミュニティから排除されたのか、19世紀も後半に入ると米国に新天地を求め始めます。

米国で電気と言えば直流のエジソン（Edison）と交流のウェスチングハウス（Westinghouse）が話題を独占しがちですが、彼らが吸収合併していったベンチャーの多くは欧州からの移民が立ち上げたものです。

最後は石油です。

ジョン・D・ロックフェラー（John D. Rockefeller）が創業した米国のスタンダードオイル（Standard Oil）は、現エクソンモービル（ExxonMobil）などの源流にあたる会社で、全米をカバーする流通網を1870年代に築き上げていました。

それに対してオランダのロイヤル・ダッチ・ペトロリアム（Royal Dutch Petroleum）が創業したのは1890年、英国のシェル・トランスポート&トレーディング・カンパニー（Shell Transport and Trading Company）が創業したのは1897年で、内燃自動車の登場に間に合っていなかったのです。

欧米間で内燃自動車の普及スピードに大きく差がついたのは、不思議でも何でもありません。

自動車では、個別企業が主戦場で火花を散らす前に欧米間で勝負がついていた、それが私の見立てです。

どうせ人生を賭けて戦うのであれば、勝ち目の薄い戦場は、はなから捨てて、勝てる戦場で戦いたいと思いませんか。

間違いなく勝てる戦場を見極めるには、物事の周辺部を見る力を引き上げて、大局を見渡すに限ります。

（三品 和広 ： 神戸大学名誉教授）