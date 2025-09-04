阪神21歳捕手は「やっぱり、思い切りがいい」プロ1号を放ったバンテリンで再びの勇姿　「3番手キャッチャーの候補になれるかな？」

愛知出身の中川はプロ1号を放ったバンテリンで再びアーチをかけた（C）産経新聞社

セ・リーグ首位の阪神は9月3日の中日戦（バンテリン）に2−5と敗れた。

敗戦の中でも存在感を示したのは若虎の躍動したプレーにもあった。

【動画】中川がプロ1号を放ったバンテリンで再びのアーチ！豪快に2号ソロをマークしたシーン

「7番・左翼」で先発した中川勇斗は0−0で迎えた3回先頭の打席。先発左腕、大野雄大のカットボールを持ち味のフルスイングで左翼スタンドに運ぶ。

8月7日にルーキー左腕、金丸夢斗からプロ初アーチをかけたバンテリンで再びの勇姿を見せた。

今季頭角を現し始めた若虎は5月の巨人戦でプロ初安打をマークすると8月の中日戦でプロ初アーチ、その後、8月16日の巨人戦（東京ドーム）でプロ初の猛打賞を記録と、高卒4年目となる21歳シーズンで、優勝に向かうチームに帯同、多くのことを学び、日々、成長している。



ただ3点を追う8回一死満塁の場面ではウンベルト・メヒアの148キロカットボールを打ちあぐね、三ゴロ併殺打に倒れた。必死に一塁まで足を伸ばすもあと一歩及ばなかった。好機に結果を残せず、悔しそうな表情も見せた。