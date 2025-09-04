Pixel Dropで新UI「Material 3 Expressive」が提供開始
グーグル（Google）は現地時間3日、同社のスマートフォン「Pixel」シリーズ向けにソフトウェアアップデート「Pixel Drop」の提供を開始した。Pixel 6以降のPixelスマートフォンとPixelタブレットが対象。
アップデートでは、Pixel 10に搭載されているユーザーインターフェイス（UI）「Material 3 Expressive」が搭載され、ロック画面の新しいアニメーション機能やクイック設定画面の改善、電話アプリのUIの刷新などが適用される。
このほか、Gboardで文章のAI校正機能や、合成絵文字「Emoji Kitchen」のお気に入り機能、Bluetoothイヤホン2台でオーディオを共有する機能、改善されたクイックシェア機能などが搭載される。
文章校正機能
「Emoji Kitchen」のお気に入り機能
オーディオシェア機能
アクセサリーでは、「Pixel Buds Pro 2」にアダプティブオーディオ機能が搭載される（9月後半）。周囲の音に合わせて調整される機能で、周囲の音に配慮しながら音楽やポッドキャストを楽しめる。
また、スマートフォンで徒歩または自転車でのナビゲーション機能を開始すると、スマートウォッチにGoogleマップの画面が自動で表示されるようになる。
アップデートは、3日から数週間にわたって順次提供される。