グーグル（Google）は現地時間3日、同社のスマートフォン「Pixel」シリーズ向けにソフトウェアアップデート「Pixel Drop」の提供を開始した。Pixel 6以降のPixelスマートフォンとPixelタブレットが対象。

アップデートでは、Pixel 10に搭載されているユーザーインターフェイス（UI）「Material 3 Expressive」が搭載され、ロック画面の新しいアニメーション機能やクイック設定画面の改善、電話アプリのUIの刷新などが適用される。

このほか、Gboardで文章のAI校正機能や、合成絵文字「Emoji Kitchen」のお気に入り機能、Bluetoothイヤホン2台でオーディオを共有する機能、改善されたクイックシェア機能などが搭載される。

文章校正機能

「Emoji Kitchen」のお気に入り機能

オーディオシェア機能

アクセサリーでは、「Pixel Buds Pro 2」にアダプティブオーディオ機能が搭載される（9月後半）。周囲の音に合わせて調整される機能で、周囲の音に配慮しながら音楽やポッドキャストを楽しめる。

また、スマートフォンで徒歩または自転車でのナビゲーション機能を開始すると、スマートウォッチにGoogleマップの画面が自動で表示されるようになる。

アップデートは、3日から数週間にわたって順次提供される。