日本代表、森保一監督が“世界一への想い”をしたためる…アパホテル新CM「森保監督の手紙篇」が9月5日より放送

アパホテルネットワークとして全国最大の1,010ホテル139,621室（建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む）を展開するアパホテル株式会社は4日、9月5日（金）より、森保一SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）監督出演の新CM 「森保監督の手紙篇」を放送すると発表した。

新CMのメッセージは『ともに世界一へ』。世界戦略を掲げ日本国内のみならず北米に49棟5,168室（※開業予定を含む）を展開しているアパグループと、日本から世界への戦いに挑む森保監督、SAMURAI BLUEとが夢に向かって共闘する想いが込められている。

アパホテルの一室でただ一人、机に向き合い、真剣なまなざしで世界一への挑戦心、熱い想いを手紙にしたためる森保監督をドキュメントタッチで描くことで、両者が世界に向かう覚悟、姿勢をより色濃く表現した今回のCM。

CM放映開始とあわせて、アパホテルに宿泊すると参加できる「森保一監督出演CM『森保監督の手紙篇』公開記念キャンペーン」を9月5日（金）〜11月13日（木）まで実施される。

新CM「森保監督の手紙篇」を視聴し、キャンペーンサイトからクイズに回答すると、正解者の中から抽選で30名に「森保監督サイン入り アディダス サッカー日本代表 2024 ユニフォーム（アパホテルロゴ入り）」、5,000名に「アパホテルオリジナル森保監督コラボレーションノート」をプレゼントされるという（詳しくはキャンペーンサイト）。

以下は森保監督のコメント。

「普段自分たちがやっていることをアパホテルの皆さんに後押しされているような気持ちで、非常にポジティブに前向きに撮影することができました。今日ほど大がかりにやっていただいたことはなかったので、また新たな経験をさせていただき、非常に楽しくワクワクしながら1日を過ごせました。

『ともに世界一へ』ということで、いろんな分野で日本が世界一になることに共感共鳴していただいて、世界の中で日本の力を示せるように、我々サッカー日本代表と夢を一緒に持っていただき、共闘していただければと思っております」

2023年3月1日から2026年12月31日までJFAナショナルチームパートナーとして、日本サッカー協会（JFA）と契約しているアパホテル。

2024年9月1日から2026年12月31日まで「カレー＆ライスカテゴリー」でもパートナー契約を締結しており、さらに日本代表をより強固にサポートするべく2025年3月26日から森保監督とも個人契約を結んでいる。

新CMの起用に先駆け、8月26日よりアパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉のサムライブルールームも森保監督が登場する新デザインにリニューアルされたとのこと。こちらも気になるところだ。