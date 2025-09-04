「滋賀ハイジャンプス」所属選手がライバーに 9月初旬より17LIVEでライブ配信開始
今シーズンより独立リーグ「日本海リーグ」に準加盟した滋賀県内唯一のプロ野球球団である「滋賀ハイジャンプス(SHIGA HIJUNMPS)」に所属する野球選手が、9月初旬より順次、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」でライブ配信を開始することが決定した。
「滋賀ハイジャンプス」×「17LIVE」
○球団公認でそれぞれの選手がライバーとして活動
「滋賀ハイジャンプス」所属選手や球団スタッフによるライブ配信では、球団公認でそれぞれの選手がライバーとして活動するため、通常現地でしか見られないトレーニング風景や選手のオフの姿を視聴することができる。また、選手とリスナーがコメントを通じて双方向のコミュニケーションを楽しむことができるトーク配信など、さまざまな配信を自由に行っていく。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
