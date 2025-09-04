三吉彩花、「ラブブ」開封でお目当てゲット「父と母がよこせって…」
俳優でモデルの三吉彩花が4日、『POP MART 大阪なんば店 オープニングセレモニー』に出席し、人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」の人形が入ったボックスを開封した。
【写真】大きい真っ白なラブブと！キュートな微笑みをみせる三吉彩花
ラブブをはじめとするさまざまなキャラクターなどを手掛けるアートトイブランド「POP MART」は9月6日、日本最大級となる大阪なんば店をオープンする。三吉は「今こうして先がけて、店内にいられているだけでもすごく光栄な気持ち」とにっこり。目の前に置かれたラブブのぬいぐるみに「こんあに近くで見たの初めてで…。こんな大きさしてたんだあ」と興奮した様子を見せた。
セレモニーでは、「ラブブ」や「SKULLPANDA（スカルパンダ）」の人形がランダムで入った商品を開封する企画などが行われた。三吉は自身が狙っていたラブブの人形が当たりご満悦。またスカルパンダの人形もそのかわいらしさに思わず顔をしかめるなど表情豊かに、キャラクターたちと触れ合っていた。
A〜Mまで種類が分かれた「ラブブ」の人形を開封する際には、自身のイニシャルであるAとMが入っていることを受けて「ちょうどいいです。どちらが出てもいい」と話していた三吉。そして、開封すると見事、Mのアルファベットが入った「ラブブ」を引き当てた。愛おしそうに見つめながら「これがメディアに放送されると、たぶん父か母がよこせって言ってきそうな気がします」と明かし、「絶対に私が持って帰ります！」と宣言していた。
「POP MART」は、ラブブが登場する「THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）」に加え、 「MOLLY（モリー）」、「DIMOO（ディムー）」、「SKULLPANDA（スカルパンダ）」、「HIRONO（ヒロノ）」、「CRYBABY（クライベイビー）」などのキャラクターを手掛け、IPの育成・運営、デザイナートイの企画・販売、テーマパークや体験型イベントなどを展開するブランド・企業。90以上の国と地域で、550以上の店舗、2500台以上のROBO SHOP（自動販売機）を展開している。
日本では、2022年に1号店となる原宿本店をオープンして以降、現在10の直営店と18か所で「ROBO SHOP」を展開しており、大阪なんば店は、日本最大の売り場面積となる関西初の路面店になる。
