タレントの小倉優子が４日、都内で「髪にドラマを。 Ｈａｉｒ Ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔ Ａｗａｒｄ ２０２５」に登場した。

株式会社髪にドラマを（大阪・大阪市）の新商品発表に伴い、髪質改善専門サロンが、髪のケアと挑戦を続ける女性を表彰するイベント。

ワーキングマザー部門を受賞した小倉は「産後は髪のトラブルも多かったんですけど、いろんなシャンプーを使って髪のケアは心がけていた。今後もさらさらな髪でいられるように気にしていきたい」と意気込んだ。

発表された新商品「つるりんちょ。ＨＡＴＳＵＫＯＩ」は累計３４万本を売り上げ人気シリーズ「つるりんちょ。」の限定版。使用した感想を聞かれると「泡立ちの良さに驚きました。シャンプーだけでつるつるになって、ダメージケアをしているのが分かりました」と効果を実感していた。

商品名にちなみ、自身の初恋を聞かれると、人気アニメシリーズ・ドラゴンボールの孫悟空の名前を挙げた。「昔、ゲームとかアニメも好きで、初めて『あーかっこいい！』と思ったのは孫悟空なんじゃないかと思います。それこそ髪の毛もかっこよかったです」と意外な回答に共演者も驚いていた。