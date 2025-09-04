ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手（37）が3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同日のレッドソックス傘下3Aウースター戦に先発し、8回2死までノーヒットと好投した試合について「8回2アウトまでノーヒットだったんですが最後に打たれました。笑 良い感じで投げられてチームも勝てたのでよかったです」と感想を記した。

前田は2回1死から四球を与えた以外、8回2死まで一人の出塁も許さず二塁も踏ませない快投を披露。8回2死の時点で球数が95球に達し、マウンドにコーチと内野陣が集まったものの続投した。しかし、7番の左打者に100球目のスイーパーを右翼へ運ばれるソロ本塁打を許して交代。広島時代の2012年4月6日のDeNA戦で記録して以来のノーヒットノーランはならなかった。

それでもスイーパー、スライダー、スプリット、カットボールに最速94.1マイル（約151.4キロ）の直球も織り交ぜ、7回2/3を1安打1四球9三振1失点。試合も5―1で勝ち、スクラントン移籍後2勝目、今季3Aで5勝目を挙げた。

前田は8月31日放送のテレビ東京の番組で、「今年でアメリカは最後と決めていた。なので来年は日本に帰りたい」と日本球界復帰の意向を表明。放送後はこの日が初登板だった。