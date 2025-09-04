お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」として活動していた餅田コシヒカリ（31）が9月2日、Instagramを更新。“ペットよりもでかい”という二の腕を公開した。

【映像】“ペットよりもでかい”二の腕や「ベイマックスみたい」な背中や水着姿

これまでもInstagramで、プライベートな一面を包み隠さず公開してきた餅田。「彼が撮影した私の背中があまりにも綺麗(?)だから載せちゃうね。」とコメントし、テレビを見る後ろ姿を披露すると、「ベイマックスみたいで抱きつきたいです」「哀愁ある背中に笑ってしまった」などと話題になっていた。また、川で遊ぶ水着ショットや、スプーンを握りしめながら眠るわんぱくな姿も公開している。

“ペットよりもでかい”二の腕に反響

9月2日のInstagramの投稿では、ペットのモルモット・モルツくんをおなかに乗せた写真をアップ。「顔よりも、モルモットよりも、でかい二の腕」とつづっている。

この投稿には、「大迫力の腕ですね、それがチャームポイント」「腕枕してもらって寝たい」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）