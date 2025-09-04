【すーぱーそに子 めぐみんver.】 予約期間：9月4日～10月29日 2026年3月 発売予定 価格 通常版：24,200円 KADOKAWAスペシャルセット：26,950円

KADOKAWAは、フィギュア「すーぱーそに子 めぐみんver.」を2026年3月に発売する。予約期間は10月29日まで。価格は通常版が24,200円、KADOKAWAスペシャルセットが26,950円。

本製品は、ニトロプラスのマスコットキャラクター「すーぱーそに子」とアニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」のコラボレーション商品となっており、めぐみんの衣装に身を包んだすーぱーそに子を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

イラストレーター・津路参汰氏による描き下ろしイラストをモチーフに立体化しており、衣装がはち切れんばかりの抜群のプロポーションを肉感豊かに再現。フィギュアのそに子の魅力をグッと引き上げているほか、帽子は取り外しできる。

また、差し替え表情パーツ、胸パーツが付属し、胸元がはだけて慌てているシチュエーションも再現できるほか、可愛くポーズを決めた姿とおっちょこちょいなそに子の両面を楽しむことができる。

さらにKADOKAWAのECサイトで購入できる「KADOKAWAスペシャルセット」には、特典としてモチーフイラストを使用したB2タペストリーが付属。フィギュアとイラストの両方でそに子の魅力を堪能することができる。

「すーぱーそに子 めぐみんver.」

KADOKAWAスペシャルセット特典「B2タペストリー」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約245mm

(C)2006 NITRO ORIGIN

(C)2019 暁なつめ・三嶋くろね／ KADOKAWA ／映画このすば製作委員会

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。