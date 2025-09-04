OH MY GIRL、新プロフィール写真公開…ユア＆アリン不在で“4人体制”に注目集まる

ガールズグループOH MY GIRLが新たなグループプロフィール写真を公開し、その変化が注目を集めている。

9月1日、所属事務所WMエンターテインメントは公式SNSを通じて「NEW PROFILE PHOTO OH MY GIRL」というコメントと共に写真を1枚公開した。

写真には、全員がオールブラックの衣装を着こなした4人のメンバーが写っており、カリスマあふれるオーラを放っている。今回の写真に登場したのは、ユアとアリンを除いたヒョジョン、ミミ、スンヒ、ユビンの4人だ。彼女たちはシンプルでありながらも個性的なブラックスタイリングで、それぞれの魅力を強調している。

（写真＝WMエンターテインメント）左からユビン、ミミ、ヒョジョン、スンヒ

ユビンはロングのウェーブヘアにシースルーブラウスとミニスカート、ブラックロングブーツを合わせ、エレガントかつシックな雰囲気を演出。ミミは小麦色の肌にブラックシャツとミニスカートを合わせ、健康的な美しさとカリスマをアピールし、腕を組んだ堂々としたポーズで視線を奪った。

ヒョジョンはアンバランスなジャケットとスカートの組み合わせでスタイリッシュなムードを完成させ、スンヒは超ミニワンピースにハイヒールを合わせ、スラリとした美脚と成熟したオーラを披露した。

OH MY GIRLは2015年のデビュー以来、“清純コンセプト”を代表するグループとして位置づけられ、『CUPID』『Secret Garden』『Nonstop』『Dolphin』『Dun Dun Dance』など数多くのヒット曲を発表してきた。

最近では、ヒョジョン、ミミ、スンヒ、ユビンの4人がWMエンターテインメントと再契約を結んだ一方で、ユアとアリンは専属契約を終了し新たな道を歩み始めている。WMエンターテインメントは「ユアとアリンもOH MY GIRLのメンバーとして活動を続ける予定」と明らかにしたが、今回の写真公開によって“4人体制”への関心と憶測がさらに高まっている。