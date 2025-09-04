安めぐみ、10歳の長女相手にバラエティー出演前に猛特訓 辛口ツッコミも明かす
【モデルプレス＝2025/09/04】タレントの安めぐみが、3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんに手伝ってもらっていることを明かした。
【写真】安めぐみ、10歳長女とのプラベショット
夫でお笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と、長女・詩歌ちゃん、1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんを育てている安。この日、「癖で謝っちゃう」と日頃から謝る癖があると切り出すと、「ぶつかられても反射的に『あ、すいません！』って言っちゃう」と相手が悪い場面でも、反射的に謝ってしまうと告白した。
さらに自宅では「東さんってあんまり謝ってくれないので。だから私が100％謝るんです」とどんな状況でも安が謝ることがほとんどだと告白。「東MAXさんが絶対MAX悪くても」と絶対に東が悪い場面でも、安が「ごめんね、ごめんね」と謝ってしまうと語った。
また、緊張しやすいという安は「バラエティーの前とかは、マネージャーさんとか娘に家で練習相手に、事前に話そうと思っていたネタを言って。娘のリアクションを見てみたり」と普段から詩歌ちゃんにトークの練習相手になってもらっていると明かす場面も。詩歌ちゃんからは「今の顔キモい」「ママ結構歳の割にぶりっ子だよ」と辛口なツッコミをされるという。この日の「東MAXさんが絶対MAX悪くても」というジョークについても娘に確認してもらったそうで、安は「あれは大丈夫でした！」と明かし、スタジオの笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
