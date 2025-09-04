田丸麻紀「明日の朝ご飯も」多めに作った手作り夕食披露 子供たちお気に入りの一品も
【モデルプレス＝2025/09/04】モデルで女優の田丸麻紀が3日、自身のInstagramを更新。夕食に作った手料理の三食丼を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】田丸麻紀、多めに作った豪華手作り夕食
田丸は「夕食は三食丼。ほうれん草にはすりごま、だし醤油、マヨネーズで味付け」と手作りの三食丼について詳細に説明。「多めに作っておいて明日の朝ご飯も間違いなく三食丼」と翌日の朝食も見据えた効率的な調理法を明かしている。また「なんとなく、子供たちが足りないと言いそうだったのでお気に入りの冷凍餃子を、プラスして」と明かした。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「子供たちのために一品プラスするの愛」「栄養バランス完璧」「参考になります」といったコメントが寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
