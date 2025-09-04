重盛さと美、チューブトップ×ハーフパンツで大胆肌見せ 36歳ラスト投稿に「眼福」「ずっと可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/04】タレントの重盛さと美が3日、自身のInstagramを更新。36歳最後の投稿として、ビーチでの大胆な肌見せショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】重盛さと美、大胆肌見せコーデでビーチ満喫
4日に37歳の誕生日を迎える重盛は「ありがとう36歳」とつづり、ビーチで撮影した写真を複数枚投稿。チューブトップとハーフパンツを着用し、美しいデコルテや腕、脚を大胆に披露した。また、愛犬と戯れる姿も公開し、プライベート感溢れるショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「眼福」「ずっと可愛い」「天使みたい」「スタイル抜群」「奇跡の36歳」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
