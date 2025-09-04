【KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「Re:ゼロから始める異世界生活」 エミリア】 2026年2月 発売予定 価格： 9,350円（通常版） 11,000円（DX ver.）

KADOKAWAは、プラモデル「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 『Re:ゼロから始める異世界生活』 エミリア」を2026年2月に発売する。価格は通常版が9,350円、DX ver.が11,000円。

本商品はTVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より、ハーフエルフのヒロイン「エミリア」が「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES（カドカワ プラスチックモデル シリーズ）」シリーズで立体化したもの。

成型色による色分けと彩色済みパーツにより、組み立てるだけでカラフルなキャラクターを再現することができる。エミリアに合わせた可動機構により、氷魔法を放つ姿など特徴的なポーズを再現することができる。

表情パーツとして「笑顔」「叫び顔」「怒り顔」の3種類が付属、オプションパーツには「氷魔法エフェクト」「氷の剣」「手首パーツ5種」「ディスプレイ用台座」が付属して劇中の姿を再現することができる。

「DX ver.」は、劇中衣装セットにオリジナル水着セットを加え、さらに「笑顔(口開け)」を加えた表情パーツが4種類となり、同時に2体組み立てられる豪華2体セットとなっている。

また、KADOKAWA ECサイトでは購入特典として表情パーツ「むくれ顔」が付属する。

KADOKAWA ECサイト限定の各「カッティングマット エミリアカラーver.付き」では、エミリアをイメージしたパープルカラーのカッティングマットに、表面はデフォルメキャラクター、裏面は描き下ろしイラストを両面プリントした「カッティングマット エミリアカラーver.」（サイズ：約300×220×3mm）が付属する。

KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「Re:ゼロから始める異世界生活」 エミリア

KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「Re:ゼロから始める異世界生活」 エミリア DX ver.

KADOKAWA ECサイト購入特典「表情パーツ『むくれ顔』」

KADOKAWA ECサイト限定バージョン「カッティングマット エミリアカラーver.」

□「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 『Re:ゼロから始める異世界生活』 エミリア カッティングマット エミリアカラーver.付き」

□「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 『Re:ゼロから始める異世界生活』 エミリア DX ver. カッティングマット エミリアカラーver.付き」

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会

※本商品の組み立てにはニッパーが必要です。

※画像は塗装済みの試作品です。実際の商品とは異なります。

※カッティングマットのプリントは、表面・裏面ともにホワイトの一色でのプリントとなります。

※KADOKAWA ECサイト限定バージョンは国内ではKADOKAWA ECサイト限定となります。

※KADOKAWA ECサイト限定バージョンは海外で販売される場合もございます。