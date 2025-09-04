川村エミコ、“美髪”表彰され満面の笑み 髪を大事にするきっかけに一同衝撃
お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（45）が『「髪にドラマを。」Hair Empowerment Award 2025』【芸人部門】を受賞し、4日に都内で行われた授賞式に登場した。
【全身カット】美髪！水色ふわふわドレスで笑顔をみせる川村エミコ
同イベントは、「“挑戦し続ける女性”を応援する」をコンセプトに、年齢を重ねながらも、それぞれの場所で自分らしく輝き、挑戦し続ける女性たちにフォーカス。同世代の女性に「私も頑張ろう」とモチベーションを与える“髪”をきっかけとした表彰イベントとなっている。
川村はトロフィーを受け取ると満面の笑み。「藤原紀香さんが髪の毛は“額縁”と言った記憶もあると思いますが、顔を彩ってくれるものだなと思うので、毎日ちょっとでも髪がツヤっとしていると気分が上がったり、うれしくなったりするのですごく大事にしています」と語る。
髪を大事にしようと思ったきっかけについて聞かれると「幼稚園からずっとおかっぱなんですけど、高校生の時にボディパーマが流行っていて、やってみたら好きな子に『下の毛じゃねーか』って言われてすぐストレートに戻したんです。それから髪の毛をサラサラにしようと意識して過ごしています」と衝撃のエピソードを披露し、会場をざわつかせていた。
川村のほか、【ワーキングマザー部門】小倉優子、【モデル部門】佐田真由美、 【俳優部門】武田玲奈が受賞した。
