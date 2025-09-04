歌手・俳優の立花理佐さんが自身のブログを更新。7月に受けた声帯手術の施術後一カ月の検査を受けたことを報告しました。



【写真を見る】【 立花理佐 】 声帯手術後一か月の検査を報告 「これからはどんどん声だして落ちた筋肉つけるようにといわれました」





高音域が出せなくなったことから、医師に相談し、7月に声帯手術を受けた立花理佐さん。立花さんは施術後一か月の検査について、「すごくよくなってるとの事」と投稿。続けて、「これからはどんどん声だして落ちた筋肉つけるようにといわれました 頑張んなきゃ」と綴っています。







この投稿にファンからは、「無事回復、よかったですね！」「理佐さんの生歌聞けるの楽しみにしてます」「発声練習頑張ってください」「楽しみに待ってるよ〜」といった声が寄せられています。









立花理佐さんは、2020年に直腸がんにかかり、腸・子宮・卵巣などの摘出手術をしたことを告白していて、今年4月に「4年と半年目の癌の検査結果 異常なしでした」とブログに投稿していました。

【担当：芸能情報ステーション】