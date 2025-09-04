2025年4月から、各医療機関が都道府県知事に「かかりつけ医機能」を持つことを報告する「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。日常でよくあるさまざまな症状について「どこに相談したらいいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか？そこで今回は、家庭医療専門医として健康問題を幅広くサポートする、鹿野クリニック院長・鹿野耕太先生の著書『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』から、一部を抜粋してご紹介します。

【書影】「こんなことを聞いていいの？」に、家庭医療専門医が一問一答！鹿野耕太『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』

* * * * * * *

便秘歴20年のベテラン

便秘歴20年のベテランです。いつになったら、腸の渋滞が解消されるんでしょうか？（60代女性）

患：先生、便秘で困っています。私、もう20年くらい……。そろそろ腸も働いてほしい……。

医：便はどんな感じですか？

患：コロコロで硬いです。うさぎのフンみたいな……。

医：食生活は？

患：ヨーグルトは毎日。でも、ダメ。私の腸、頑固なんです。

医：じゃあ、便の通りをよくするように、作戦を立てましょう。

便秘とは、排便の回数や量が減り、便が硬くなって排出しづらくなる状態の総称です。国際的な基準では、週3回未満の排便を便秘と定めています。

「2日に1回しか出ないのですが、これって便秘ですか？」などと質問される場合がありますが、大事なのは回数よりも本人の感じる「苦しさ」。「強く息まないと出ない」「おなかが張ってつらい」など、本人が負担を感じるかどうかが便秘かどうかの分かれ目になります。

軽いものなら生活習慣の改善で対応できますが、重症だと摘便（便を指で取り出す処置）が必要になることも。単に食事や運動不足が影響しているだけではなく、他の病気や飲んでいる薬の影響、甲状腺機能低下症、パーキンソン病などの全身疾患の一部として現れることもあり、さまざまな視点で診察していくことも大切です。

便が硬いと、お尻が傷つき痔になるなど、便秘が他の問題の原因になることも。

『いつもと違う便秘』は大腸のSOSかも！

長年便秘を自覚している方のすべてに精密検査が必要なわけではありません。しかし、便が細くなった、血が混じる、便秘と下痢を繰り返す、体重減少や貧血、腹痛が続くといった変化がある場合、大腸がんの可能性も考えられます。疑わしい場合は、大腸カメラ検査を行います。

大腸がんは、初期の段階では腸の内側の粘膜にとどまっていることが多く、自覚症状もほとんどありません。この時期に発見できれば、内視鏡によるポリープ切除や粘膜切除（EMR）といった比較的負担の少ない治療が可能になります。

しかし、進行するとがんが腸の壁の奥へ広がり、治療がより負担の大きいものになるのです。「いつもの便秘と違う」と感じたら、自己判断せず受診を検討しましょう。

大腸がんの可能性が低い場合、薬物治療と生活習慣の改善で症状を良くしていきましょう。

便秘の内服治療

便秘薬には、大きく3つのタイプがあります。

（1）便を柔らかくする薬（酸化マグネシウムなど）

硬い便で排便が困難な場合に有効。比較的安全性が高く、習慣性が少ない。



（写真提供：Photo AC）

（2）腸を刺激して排便を促す薬（センノシド、ピコスルファートなど）

即効性があるが、使いすぎると腸が慣れてしまうことがあるため注意。

（3）水分を腸内に引き込んで便をスムーズにする薬（ルビプロストン、エロビキシバットなど）

比較的新しい薬で、自然に近い排便を促す。

長期的に使用する場合は、適切な薬の選択が重要です。自己判断せず、医師と相談しながら調整していきましょう。

薬に頼らずスッキリする方法

便秘とは長い付き合いになることが多いため、薬だけでなく生活習慣の見直しも大切です。特に、食事や運動の工夫が便秘改善につながります。便秘に有効な生活習慣として、まず意識したいのが食物繊維の摂取です。食物繊維には2種類あり、それぞれ異なる働きをします。

（1）不溶性食物繊維（野菜、穀類、豆類、キノコ類）：便のカサを増やし、腸の動きを活発にする。

（2）水溶性食物繊維（海藻、オートミール、もち麦、バナナ）：便を柔らかくし、出しやすくする。

無理なく食物繊維を取り入れるための簡単な方法は、次の通りです。

・朝食のヨーグルトにオートミールを加える

・白米をもち麦ご飯にする

・おやつにバナナやナッツを食べる

・みそ汁やスープに海藻を入れる

また、食物繊維だけでなく、水分補給や適度な運動、整腸剤（プロバイオティクス）も便秘解消には効果的です。食生活の改善に加えて、こまめに水を飲む、軽い運動を取り入れることも意識してみましょう。いきなりすべてを変えるのは難しいので、できることから少しずつ取り入れるのがポイントです。

※本稿は、『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』（日刊現代）の一部を再編集したものです。