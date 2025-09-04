井村屋のやわもちアイス新作！香ばしさ増した焦がしみたらし登場

井村屋の人気シリーズ「やわもちアイス」から、過去に人気を博した季節限定フレーバー『焦がしみたらし』がリニューアルして登場♡2025年9月15日より全国のスーパー・コンビニ・公式ウェブショップで発売されます。みたらしタレを約1.2倍に増量し、香ばしいおもちや焙煎小豆パウダー入りバニラアイスとの絶妙なハーモニーを楽しめる逸品です。

たっぷりのみたらしタレで贅沢な味わい



『やわもちアイス 焦がしみたらし』 183円（税込）は、風味豊かなみたらしタレを贅沢にトッピング。

3種類の丸大豆醤油や本みりん、国産昆布だしをブレンドすることで、コクと香りが際立つ味わいに。従来品より約1.2倍に増量され、バニラアイスとの相性も抜群。

おもちに絡めて、専門店さながらの食感と風味を楽しめます。

香ばしいおもちとこだわりアイス



上新粉と焙煎玄米粉を配合したおもちで、焼き団子の香ばしさを再現。

北海道産生クリーム使用のバニラアイスには焙煎小豆パウダーを加え、ほんのり香ばしくみたらしのタレと絶妙にマッチ。

もちもち感と香ばしさ、アイスの甘みが一度に味わえる、シリーズならではの贅沢な組み合わせです。

食感の変化も楽しめる



冷凍庫から出してすぐは弾力あるもちもち食感、5分後にはよりやわらかく、10分後にはとろけるような口どけに。

時間によって変化するおもちとアイスの食感を楽しむことで、自宅でも専門店の味わいを満喫できます。

季節限定♡リニューアルしたやわもちアイス焦がしみたらし

井村屋の『やわもちアイス 焦がしみたらし』は、香ばしいおもちとたっぷりタレ、焙煎小豆パウダー入りバニラアイスの絶妙なハーモニーが楽しめる贅沢スイーツ♡

183円（税込）で手軽に味わえる季節限定フレーバーです。自宅でのひと休みやちょっとしたご褒美にぴったり。冷凍庫から出す時間で変化する食感もぜひお楽しみください。