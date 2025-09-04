2025年9月4日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、北海道旭川市の食欲そそる肉グルメ「チャップ焼き」に注目！

【写真】新潟県民が太巻きに入れる《謎の食材》とは…



『へぇ〜！そうだったのか!? 県民熱愛グルメ 極』のコーナーで今回注目したのは、北海道旭川市の「チャップ焼き」。

名前からケチャップ味と思われがちだが、ケチャップ感はまったくなく、豚肉をジューシーに焼き、焼き鳥のタレが味の決め手。

秘伝のタレと豚肉の部位にこだわり、脂身も残さず食べられてしまうおいしさだという。



櫻坂46の滋賀出身・武元唯衣と長野出身・小島凪紗（初登場）（写真提供：読売テレビ）

スタジオの試食会では、ゲストたちが大絶賛！ご飯がすすむ味に箸が止まらない?!

さらに料理名は実は伝説レスラーの必殺技と関係している…？旭川グルメの魅力と誕生の歴史に迫る。



初登場の富山出身・前田大輔（写真提供：読売テレビ）

『ケンミン共生シリーズ』のコーナーで今回取り上げるのは『滋賀県民と琵琶湖』。雄大な琵琶湖を囲むように広がる滋賀県。《日本一の湖》と共に暮らす滋賀県民の琵琶湖ライフとは…？

滋賀県民にとって琵琶湖は「一番の誇り！」と言う一方で、住んでみないとわからない苦労もあるそうで――。滋賀県民にしか知りえない苦労とは？

それでもやっぱり琵琶湖が大好き！な滋賀県民の、琵琶湖愛を育む小学生の宿泊体験学習に密着。《湖の民》滋賀県民の日常に迫る。



今回の『ケンミン小さな秘密』は「新潟県民は、太巻きに《謎の食材》を入れて食べている!?」を徹底調査！

キュウリ・卵・かんぴょうと一緒にこの《謎の食材》を巻くという新潟県民。他県民には思いつかないような意外な食材だが、新潟県民は「これがないと物足りない」と断言。

海鮮が豊富な新潟県なのに、海鮮でもないらしい？一体、何が入っているのか。

スタジオの試食会にその「新潟の太巻き」が登場。ゲストたちの感想は――？